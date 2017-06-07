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На пляже у «Засеки» в Пензе намечено организовать круглосуточное дежурство

14:27 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Круглосуточное дежурство необходимо осуществлять на территории зоны отдыха у водоема на улице Совхоз-Техникум в районе «Засеки» в Пензе после установления теплой погоды. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев в выезда на место в среду, 7 июня.

На пляже у «Засеки» в Пензе намечено организовать круглосуточное дежурство

Фото: Penza-gorod.ru

«Как только установится погода, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство. […] Этот человек будет следить за санитарным состоянием зоны отдыха, а также безопасностью отдыхающих», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации города остался недоволен состоянием солнцезащитных навесов и информационных стендов, на которых должны быть размещены номера телефонов экстренных служб, результаты лабораторных исследований проб воды, информация об ответственности за правонарушения и мерах безопасности на воде.

В результате осмотра также выяснилось, что на берегу до сих пор не выставлены знаки «Купание запрещено».
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