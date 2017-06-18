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Мэр Пензы предложил изменить формулировку в программе «Обеспечение жильем молодых семей»

11:17 | 18.06.2017 | Общество

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Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил рассмотреть возможность изменения формулировки, касающейся возраста, в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

Мэр Пензы предложил изменить формулировку в программе «Обеспечение жильем молодых семей»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно требованиям подпрограммы одним из условий для молодых семей является возраст каждого из супругов, который не должен превышать 35 лет на момент получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты. В связи с недостаточным финансированием, и как следствие ожиданием очереди более 5 лет, многие молодые семьи достигают предельного возраста и теряют возможность получения социальной выплаты», — сказал глава администрации Пензы в ходе заседания правления Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Казани в минувшую субботу, 17 июня.

Он пояснил, что, учитывая этот факт, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в законодательство.

«Было бы справедливее, если бы формулировка звучала так: «Возраст членов молодых семей не должен превышать 35 лет на момент первоначальной подачи заявления и документов на участие в программе», — отметил Виктор Кувайцев.

Он сообщил, что всего в Пензе за период реализации подпрограммы — с 2005 по 2016 годы — жилищные условия улучшили 2 тыс. 264 молодые семьи.

По его словам, в 2017 году список семей, претендующих на получение выплаты, в Пензе включены 72 молодые семьи, сообщает пресс-служба мэрии.
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