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В Заречном по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнено 80% работ

15:08 | 26.06.2017 | Общество

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Заречный, 26 июня 2017. PenzaNews. Работы, запланированные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнены в Заречном Пензенской области примерно на 80%. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства» Роман Панин в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 26 июня.

В Заречном по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнено 80% работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, заасфальтированы участки дорог по улицам Ленина, Конституции СССР, Литке и Коммунальной.

Кроме того, продолжаются мероприятия по установке знаков у пешеходных переходов.

К 1 сентября предполагается оборудовать переходы около школы № 226 и лицея № 230.

Документация по выполнению ремонта внутриквартальных территорий находится на экспертизе, сообщает управление общественных связей Заречного.
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