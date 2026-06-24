Олег Мельниченко принял участие в мероприятии по случаю 85-летия образования правительственной междугородной связи Общество

Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию образования правительственной междугородной связи.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Поздравил сотрудников и ветеранов центра специальной связи и информации ФСО России по Пензенской области с профессиональным праздником. 85 лет назад в регионе появилась правительственная междугородная связь, ставшая основой системы спецсвязи, обеспечивающей взаимодействие всех органов госуправления нашей страны», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший вторник, 23 июня.

Он отметил, что сотрудники центра поддерживают надежную работу коммуникационных каналов, защищают информацию от утечек и несанкционированного доступа, формируют государственные информационные ресурсы.

«Поблагодарил за профессионализм, ответственность, мужество, верность присяге и долгу перед Родиной. Пожелал им крепкого здоровья, верных друзей, надежного семейного тыла, успехов и мирного неба над головой, а также всем нам — Победы», — добавил Олег Мельниченко.