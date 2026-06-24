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В Пензенской области подросток передал мошенникам 11 млн. рублей

08:57 | 24.06.2026 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. 17-летний подросток из Пачелмского района Пензенской области после телефонного общения с мошенником передал злоумышленникам 11 млн. рублей.

В Пензенской области подросток передал мошенникам 11 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, в полицию обратился отец юноши.

«Заявитель пояснил, что его 17-летнему сыну в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Звонивший сообщил, что у него имеется информация о том, что юноша оказывает материальную поддержку экстремистским организациям, а также хранит в доме запрещенную литературу. В целях непривлечения его к уголовной ответственности звонивший потребовал в режиме видеоконференцсвязи показать домовладение и найти все сбережения родителей, чтобы передать их для внесения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подросток, следуя инструкциям незнакомца, включил видеосвязь на телефоне и показал гостиную дома, за шкафом он обнаружил пакет с деньгами.

«Собеседник сообщил юноше, что за денежными средствами приедет его коллега. Вскоре после этого молодой человек передал пакет с денежными средствами неизвестному», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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