В Пензенской области завершено расследование дела о гибели подростка, в которого по неосторожности выстрелил охотник Криминал

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. 56-летний житель города Городище Пензенской области, который случайно выстрелил из охотничьего ружья в 14-летнего подростка, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, 10 апреля 2026 года обвиняемый вместе с приятелем и 14-летним родственником последнего находились на охоте в лесном массиве на территории Городищенского района. В результате неосторожного обращения с заряженным охотничьим ружьем обвиняемый, вставляя дополнительные патроны в патронташ, пытаясь удержать падающее из его рук оружие, произвел выстрел в находившегося рядом подростка. Несовершеннолетний потерпевший от полученного ранения скончался в больнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признал свою вину.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в тексте.