В Пензе среднюю «стоимость» человеческой жизни оценили в 1,9 млн. рублей — исследование Общество

Москва, 27 июня 2017. PenzaNews. Средняя «стоимость» человеческой жизни в Пензе составляет 1,9 млн. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ, проведенного совместно со страховой компанией «Росгосстрах» на основании данных за 2016 год и прошедший период 2017 года.

Фото: Fa.ru

Для оценки показателя, который является условным, использовалось два подхода.

Во-первых, аналитики использовали данные судебной статистики по размеру возмещения в связи с гибелью людей на производстве, транспорте или при выполнении служебных обязанностей.

Также применялся комплексный подход, интегрирующий данные по доходу населения, продолжительности жизни и удовлетворенности людей тем, как они живут.

В его рамках предполагается, что продолжительность жизни и уровень дохода — два основных фактора, обеспечивающих удовлетворенность человека условиями своего существования. Сопоставление данных по продолжительности жизни, уровню благосостояния и удовлетворенности позволяет оценить «стоимость» риска потери одного года жизни, а на этой основе — «стоимости» жизни в целом с учетом оценки морального ущерба.

Расчеты, сделанные по данной методике в 2015 году, позволили определить полную «стоимость» жизни человека. В среднем по миру ее величина оценивалась в 2,6 млн. долларов. В России с учетом компенсации морального ущерба в 2015 году она составляла 624 тыс. долларов или 39,3 млн. рублей.

Последние данные, накопленные с 2016 года показали, что средняя «стоимость» человеческой жизни по состоянию на 2017 год значительно увеличилась и превысила 1,2 млн. долларов.

К отмечается в результатах исследования, в дополнение к макроэкономическим расчетам для оценки «стоимости» жизни использовался социологический подход. Он исходил из предположения, что размер возмещения, выплаченного пострадавшим или семьям погибших в результате аварий на производстве, на транспорте или при выполнении служебных обязанностей, должен восприниматься россиянами как справедливый и достаточный.

Очередной замер оценок был проведен в форме социологического опроса населения в начале 2017 года в 38 крупных и средних городах. Всего в опросе приняли участие 7,5 тыс. респондентов.

Исследование показало, что среднее значение «стоимости» жизни — справедливого возмещения в связи с гибелью человека — в 2017 году составило 5,7 млн. рублей — намного больше, чем год назад, а медианное — 1,4 млн. рублей.

Средняя «стоимость» инвалидности также значительно выросла по сравнению с прошлогодним показателем и составила 4,8 млн. рублей. Медианное значение выросло менее заметно — до 1,2 млн. рублей.

Самые высокие требования по компенсации в связи с гибелью человека отмечены среди наиболее состоятельных россиян, молодежи и лиц с высоким уровнем образования.

Если говорить о городах, где проводились исследования, самые высокие значения справедливой и достойной «стоимости» человеческой жизни зафиксированы в Москве — 10,4 млн. рублей, Санкт-Петербурге — 7,4 млн. рублей, Тюмени — 6,1 млн. рублей, Воронеже и Ульяновске — 5,9 млн. рублей.

Самые низкие значения отмечены в Тольятти — 2,3 млн. рублей, Хабаровске — 2,2 млн. рублей, Ярославле и Нижнем Новгороде — 2 млн. рублей, а также в Пензе — 1,9 млн. рублей.

Полученные оценки разительно отличаются от размера возмещений, определяемых законами и иными нормативными актами, а также судебной практикой.

Так, согласно закону об ОСАГО, семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тыс. рублей. «Стоимость» жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 млн. рублей. До недавнего времени «стоимость» жизни авиапассажира также оценивалась в 2 млн. рублей, однако после присоединения России к Монреальской конвенции размер возмещения семьям погибших в авиакатастрофах был поднят по нынешнему курсу до 8,3 млн. рублей.

Как отмечается в результатах исследования, еще хуже дела обстоят с размером возмещений, выплачиваемых пострадавшим и семьям погибших по результатам судебных решений. Практика показывает, что компенсация морального вреда семьям погибших людей крайне редко превышает 700 тыс. рублей.