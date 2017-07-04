В Пензе Роспотребнадзор обжалует решения судов по искам о продаже шуб без маркировки Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области обжалует три судебных решения, согласно которым предпринимателям за продажу меховых изделий с неверной маркировкой были вынесены лишь устные замечания. Об этом сообщил руководитель регионального ведомства Михаил Перекусихин в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции, состоявшегося в облправительстве во вторник, 4 июля.

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Он пояснил, что при проверке индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на улице Московской, данные о виде меха в маркировке и на соответствующем информационном ресурсе разнились.

«В маркировке изделия значится норка; в сведениях о виде меха, занесенных по данному изделию в информационный ресурс, указана лиса. Также […] отсутствовали обязательные для размещения сведения о размере изделия, едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза», — уточнил руководитель областного ведомства.

Михаил Перекусихин добавил, что по данному факту был составлен протокол, изъята одна единица товара на сумму 29 тыс. рублей, а предпринимателю вынесено замечание.

По его словам, второе нарушение было выявлено на улице Суворова, где на 88 изделиях из овчины были прикреплены контрольные идентификационные знаки (КиЗ) с зеленым фоном, что свидетельствует о производстве товара на территории государств-членов Таможенного союза.

«При считывании фитооборудованием кода с КиЗа получены сведения, […] согласно которым страной происхождения является Россия. При этом фактически, согласно сопроводительным документам, […] страной-изготовителем является Турция», — пояснил он, уточнив, что продукция на 5 млн. рублей была изъята, а предпринимателю — вынесено предупреждение.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области уточнил, что третий предприниматель торговал шубами на Центральном рынке, при этом необходимые КиЗы для маркировки были заказаны позже, чем должно было быть подано заявление.

«Управлением поданы заявления об обжаловании судебных решений, так как в обороте не могут находиться меховые изделия, маркированные с нарушением установленного порядка. При этом судами не был разрешен вопрос о дальнейшей судьбе арестованных меховых товаров», — резюмировал Михаил Перекусихин.