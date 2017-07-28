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В Пензе маршрутка №149 и автобус №130 временно изменят маршрут из-за ремонта дороги

11:00 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Схема движения маршрутов регулярных перевозок №149 «Улица Светлая — улица Сухумская» и №130 «Арбековская застава — «Спутник» будет временно изменена со вторника, 1 августа, в связи с ремонтом дороги на улице Сухумской.

В Пензе маршрутка №149 и автобус №130 временно изменят маршрут из-за ремонта дороги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С этого дня будет полностью прекращено движение транзитного транспорта по участку дороги до улицы Радужной, поэтому въезд и выезд из «Спутника» будет осуществляться по улицам Петровской, Мясницкой, Звездной и Светлой.

На время проведения дорожных работ из схем движения общественного транспорта исключена остановка рядом с домом №13 на улице Радужной, но дополнительно будут организованы остановочные пункты напротив домов №5 и №8 на улице Светлой, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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