На пензенской железной дороге стартовала операция «Линза» Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте проведут оперативно-профилактическую операцию «Линза», в ходе которой будет уделено особое внимание выявлению несовершеннолетних нарушителей на железной дороге.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, полицейские будут проводить рейды и патрулировать территорию у железных дорог, чтобы выявить нарушителей, безнадзорных и беспризорных подростков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

«Будет осуществляться проверка вокзальных комплексов, остановочных платформ, пригородных электропоездов, мест концентрации групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также приниматься меры по их разобщению и переориентации. С родителями и другими законными представителями сотрудники транспортной полиции проведут профилактическую работу и расскажут об уголовно-правовых последствиях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что профилактическая операция стартовала в понедельник, 31 июля, и завершится в среду, 9 августа.