В Пензе перезахоронят останки красноармейца Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Куршева, павшего в годы Великой Отечественной войны, состоится на Мироносицком кладбище в Пензе в среду, 20 сентября.

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В траурной церемонии примут участие родственники погибшего уроженца Богословки, кадеты и члены поисковых отрядов «Поиск-вездеход» и «Комбат».

Также дань памяти придут отдать и.о. мэра Пензы Сергей Волков, военный комиссар региона Павел Тугушев, военный комиссар Первомайского и Ленинского районов города Андрей Белоусов, председатель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев, председатель городского совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев и председатель реготделения «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

Начало церемонии на территории братских захоронений намечено на 11.00, сообщает пресс-служба мэрии

Иван Куршев 1912 года рождения числился погибшим с сентября 1941 года. В 2017 году, спустя 76 лет после гибели, его останки были обнаружены смоленским поисковым отрядам «Ярцево» в ходе «Вахты памяти».

16 сентября, в годовщину освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков, состоялось прощание с погибшими воинами и церемония отпевания, после чего останки уроженца Пензенской области вместе с его именным медальоном были переданы представителю поискового отряда «Поиск-вездеход» для перезахоронения.