Первый «Вагон знаний» из Пензы отправится в Самару 23 сентября Общество

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Первая в новом учебном году группа школьников отправится в туристическую поездку в Самару в рамках проекта «Вагон знаний» днем в субботу, 23 сентября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в ходе экскурсии пензенские школьники посетят национальный парк «Самарская Лука», дом-музей художника Ильи Репина в селе Ширяево, интерьер в котором восстановлен в мелочах, присутствующих при его жизни.

В пятницу, 22 сентября, из Самары в Пензу отправились более 100 школьников. Ожидается, что 23 сентября 34 человека отправятся в государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», а 80 — в село Болдино Нижегородской области.

«Вагон знаний» — серия познавательных путешествий для школьников на поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Дневной экспресс».

Основной отличительной особенностью проекта являются интерактивные образовательные программы, которые проходят непосредственно в вагоне поезда.

При планировании поездки организаторы логически выстраивают материал исходя из особенностей школьной программы.

В настоящий момент намечено расширить географию проекта, а также адаптировать его для студентов, пенсионеров и сотрудников компаний.