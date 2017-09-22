17:41:28 Пятница, 22 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Первый «Вагон знаний» из Пензы отправится в Самару 23 сентября

14:07 | 22.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Первая в новом учебном году группа школьников отправится в туристическую поездку в Самару в рамках проекта «Вагон знаний» днем в субботу, 23 сентября.

Первый «Вагон знаний» из Пензы отправится в Самару 23 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в ходе экскурсии пензенские школьники посетят национальный парк «Самарская Лука», дом-музей художника Ильи Репина в селе Ширяево, интерьер в котором восстановлен в мелочах, присутствующих при его жизни.

В пятницу, 22 сентября, из Самары в Пензу отправились более 100 школьников. Ожидается, что 23 сентября 34 человека отправятся в государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», а 80 — в село Болдино Нижегородской области.

«Вагон знаний» — серия познавательных путешествий для школьников на поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Дневной экспресс».

Основной отличительной особенностью проекта являются интерактивные образовательные программы, которые проходят непосредственно в вагоне поезда.

При планировании поездки организаторы логически выстраивают материал исходя из особенностей школьной программы.

В настоящий момент намечено расширить географию проекта, а также адаптировать его для студентов, пенсионеров и сотрудников компаний.
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня работников леса Сергей Волков возмущен расклеенной на заборах вдоль «красных линий» рекламой дельфинария
При столкновении автобуса и «ГАЗели» в Пензенской области травмы получили пять человек В Пензе завершено расследование дела о краже 2 тыс. тонн нефтепродуктов
В Пензе задержан мужчина, откусивший знакомой часть пальца В Пензенской области на угрожавшего убить таксиста гражданина Казахстана завели дело
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама