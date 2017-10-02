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В Пензе группа активистов намерена восстановить спортплощадку в городском парке

14:18 | 02.10.2017 | Общество

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Инициативная группа жителей Пензы, состоящая из 13 человек, выступила с предложением восстановить спортивную площадку в парке «Олимпийский». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе группа активистов намерена восстановить спортплощадку в городском парке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все хлопоты по привлечению средств на разработку проекта, реконструкцию площадки и установку игрового оборудования они готовы взять на себя», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что денежные средства горожане намерены собрать в том числе с помощью творческих мероприятий, одним из которых является запланированный концерт пензенских исполнителей в центре русской хоровой и вокальной культуры.

В администрации Пензы особо обратили внимание на то, что это не первый случай, когда представители инициативной группы принимают активное участие в благоустройстве городских пространств.

«Они восстанавливали спортплощадку в школе-интернате для глухонемых детей, реставрировали «Самоварник» и восстанавливали аттракцион «Волна» в парке имени В.Г. Белинского», — уточнили в мэрии.
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