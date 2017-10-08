В Заре начали строительство домов для детей-сирот
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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Строительство трех многоквартирных домов на 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начато в микрорайоне Заря города Пензы.
Фото: Penza-gorod.ru
Подрядчиком является МУП «Пензгорстройзаказчик».
Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день на объекте выполнено устройство свайного поля, а весь комплекс работ по трем домам должен быть завершен в марте 2019 года.
В воскресенье, 8 октября, мэр Виктор Кувайцев посетил стройплощадку в рамках рабочего выезда по объектам капитального строительства. Он поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее выполнение условий муниципального контракта.
«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», — подчеркнул глава администрации города.