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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Заре начали строительство домов для детей-сирот

11:03 | 08.10.2017 | Общество

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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Строительство трех многоквартирных домов на 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начато в микрорайоне Заря города Пензы.

В Заре начали строительство домов для детей-сирот

Фото: Penza-gorod.ru

Подрядчиком является МУП «Пензгорстройзаказчик».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день на объекте выполнено устройство свайного поля, а весь комплекс работ по трем домам должен быть завершен в марте 2019 года.

В воскресенье, 8 октября, мэр Виктор Кувайцев посетил стройплощадку в рамках рабочего выезда по объектам капитального строительства. Он поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее выполнение условий муниципального контракта.

«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», — подчеркнул глава администрации города.
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