Региональная конференция ОНФ пройдет в Пензенской области в ноябре Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Центральный штаб Общероссийского народного фронта принял решение провести в ноябре во всех субъектах РФ, в том числе в Пензенской области, итоговые конференции региональных отделений ОНФ.

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Ожидается, что активисты сформируют общественные предложения по повышению качества жизни граждан, которые затем будут переданы органам власти на местах.

Также будет проведена ежегодная ротация состава региональных штабов, в ходе которой планируется привлечь в том числе и молодежь.

«Народный фронт по своей сути — движение. Мы постоянно работаем над тем, чтобы к нам приходили новые люди, которые знают об особенностях жизни в своем регионе, болезненных точках и точках роста, являются экспертами в своей сфере. Активное участие в работе проектов ОНФ сегодня принимает молодежь, и мы будем стремиться создать все условия, чтобы к нам присоединялось больше энергичных, неравнодушных, нацеленных на результат молодых людей. Мы ожидаем, что в руководящие органы войдут 450 новых активистов, из них около 50% — это 20-, 30-летние парни и девушки», — отметил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Кроме того, региональные отделения обсудят итоги реализации приоритетных проектов, среди которых «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «За честные закупки» и другие.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, первые региональные конференции планируется провести в Забайкалье и Ставрополе 1–2 ноября, а завершить цикл мероприятий — в Москве, Ростовской и Ярославской областях 23-го числа.