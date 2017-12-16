В Пензенской области открыто голосование за ролики конкурса «Сохрани здоровье близких!» Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Онлайн-голосование за лучший видеоролик творческого конкурса среди школьников «Сохрани здоровье близких!», открыто на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

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10 видеозаписей, которые поступили на конкурс, получили экспертную оценку жюри, после чего пять из них были размещены на канале пензенского Минздрава на хостинге YouTube. Для голосования за них на сайте ведомства размещена специальная форма .

Любой желающий сможет отметить понравившуюся работу до 29 декабря, когда будут объявлены итоги.

Награждение победителей состоится в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Конкурс по созданию видеороликов проводится среди образовательных учреждений Пензенской области. Основной его целью является повышение уровня знаний детей и подростков о первых симптомах развития острых состояний при заболеваниях системы кровообращения, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения.