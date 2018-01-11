Бывшего пензенского вице-губернатора Вячеслава Сатина проводили в последний путь Общество

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Вячеславом Сатиным, который в последние годы работал в компании «ТВЭЛ», состоялась в центре культуры и досуга Пензы в четверг, 11 января.

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Проводить в последний путь Вячеслава Сатина, скоропостижно скончавшегося на 58-м году жизни, пришли его родные, близкие, а также многочисленные коллеги не только из Пензы, но и других городов.

Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, уход Вячеслава Сатина из жизни для многих стал потрясением.

«К нему тянулись люди, потому что он обладал высокими человеческими качествами. Он был очень инициативный, начитанный, […] старался передать знания своим коллегам, вел за собой», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев, который знал покойного более 20 лет, напомнил о его трудовом пути и курируемых проектах, в том числе по строительству нового здания драмтеатра в Пензе.

Губернатор сообщил, что в последнее время неоднократно просил Вячеслава Сатина вернуться из Москвы в Пензу, и прошлой осенью тот сказал, что в 2018 году готов переехать.

Затем в ходе гражданской панихиды выступил директор программы по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин.

«Мы сегодня провожаем нашего друга, коллегу, близкого и родного человека — Вячеслава Алексеевича Сатина. Где бы он ни работал — а он занимал действительно ответственные высокие посты в Пензенской области, его характеризовало два основных профессиональных качества. Это высокая организованность в работе и компетентность», — подчеркнул он.

Геннадий Лисавкин обратил внимание на то, что, перейдя на работу в структуру «Росатома», Вячеславу Сатину за короткий промежуток времени удалось завоевать уважение коллег, отдавших ядерной отрасли всю жизнь.

В свою очередь председатель Ивановского областного суда Валентин Уланов, которого с покойным связывали дружеские отношения, отметил, что тот ушел из жизни, будучи полон сил и энергии.

«Я премного благодарен судьбе, что она позволила мне знать этого человека. […] Он был всегда доступен для простого народа и был до конца перед ним честен. Его любили за это земляки», — сказал он.

По словам ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова, Вячеслава Сатина без преувеличения можно назвать исторической личностью.

«В свои 57 лет он мог бы еще многое сделать для нашей страны и нашего региона», — выразил уверенность руководитель вуза.

Александр Гуляков добавил, что Вячеслав Сатин был примерным семьянином, надежным другом и профессионалом, который педантично относился к вверенному делу.

К этим словам присоединился глава администрации Сосновоборского района, экс-начальник регионального управления ГИБДД Владимир Едалов.

«Он был честен, он был справедлив, он никогда никого не подставил. […] Он был настоящий человек во всех отношениях», — сказал чиновник.

В свою очередь председатель торгово-промышленной и общественной палат Пензенской области Владимир Подобед отметил, что до конца осознать внезапную кончину Вячеслава Сатина невозможно.

«Хочу сказать, что в своем отношении к делу, наверное, по моей оценке, это один из лучших работников во власти», — подчеркнул он.

Похоронен Вячеслав Сатин на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.