В Пензе муниципалитетам предложат поддержать движение «Здоровые города, районы и поселки» Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Участники конференции «Здоровые города», которая завершилась в Ульяновске в четверг, 29 марта, направят главам муниципалитетов Пензенской области предложение присоединиться ко всероссийской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

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Внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике, заместитель главврача областного центра медпрофилактики Ирина Пузракова отметила, что субъекты РФ, которые уже присоединились к этому движению, работают над созданием единой здоровьесберегающей среды, вовлекая жителей в занятия спортом и здоровый образ жизни.

«Пензенская область также идет по пути территории здоровья. Предложение присоединиться ко всероссийской ассоциации «Здоровые города районы и поселки», которое будет направлено в адрес глав муниципальных образований, получит, как мы надеемся, положительный ответ», — сказала она.

Ирина Пузракова пояснила, что члены движения за последние годы добились значительных успехов, например, в Ульяновской области более трети населения региона занимается спортом.

«Хотелось бы, чтобы и в нашем регионе спорт и здоровый образ жизни стали девизом каждого жителя», — добавила врач.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, российская ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» образована в 2010 году и на данный момент объединяет 70 муниципальных образований, в которых проживают свыше 18 млн. человек.