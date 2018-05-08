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В Пензенской области на обучение с начала года направлены почти 360 безработных

09:37 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. 357 безработных жителей Пензенской области направлены на профессиональное обучение по востребованным профессиям с последующим гарантированным трудоустройством с начала 2018 года.

В Пензенской области на обучение с начала года направлены почти 360 безработных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Каменском, Нижнеломовском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском и Спасском районах приступили к подготовке трактористов-машинистов, которые после окончания обучения пойдут работать на местные сельхозпредприятия.

В Кузнецком и Неверкинском районах ведется обучение швей и электрогазосварщиков. В Белинском районе организованы курсы для кассиров для торговых центров. В Кузнецком, Колышлейском и Белинском районах ведется подготовка поваров и пекарей.

Всего 2018 году планируется направить на профессиональное обучение 755 безработных жителей Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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