Наличие велодорожек будут учитывать при оценке благоустройства городов Пензенской области Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Создание в городах Пензенской области условий для передвижения велосипедистов будет учитываться с 2019 года при оценке работы местных властей в рамках регионального конкурса на звание самого благоустроенного населенного пункта. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Это протяженность велодорожек, созданных за год, наличие съездов и расширенных тротуаров, разметки, велопарковок вблизи крупных торговых центров», — пояснил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 13 августа.

Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, будут приниматься во внимание успехи во внедрении раздельного сбора мусора и в создании комфортной среды для маломобильных групп граждан.

«Также должно учитываться состояние разметки на пешеходных переходах и наружное освещение», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году звания самых благоустроенных городов Пензенской области удостоены Заречный, Пенза и Кузнецк. В качестве вознаграждения они получат 1,8 млн., 1,2 млн. и 1 млн. рублей.