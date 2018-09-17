В Пензе создан координационный совет по проведению Десятилетия детства Общество

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил координационный совет по проведению в регионе Десятилетия детства.

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Всего в его состав включено более 20 человек, среди которых представители власти, общественных организаций и других структур.

Согласно положению о совете, утвержденному 11 сентября, его основными задачами являются разработка, утверждение и мониторинг эффективности выполнения плана Десятилетия детства, а также обеспечение согласованной работы органов исполнительной власти и общественных формирований Пензенской области.

Предполагается, что заседания совета, созываемые его председателем, будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

При этом члены совета будут исполнять свои обязанности на общественных началах.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ №240, в соответствии с которым 2018–2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства. Документ был принят в целях совершенствования госполитики в сфере защиты детства.

6 июля 2018 года правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2020 года.

Он включает в себя 131 позицию, структурированную по 15 разделам: «Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания», «Организационные мероприятия».