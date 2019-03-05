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В шести населенных пунктах Нижнеломовского района ожидаются подтопления

09:19 | 05.03.2019 | Общество

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Нижний Ломов, 5 марта 2019. PenzaNews. Возникновение чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка более вероятно по сравнению с прошлым годом в Нижнем Ломове и селах Норовка, Пешая Слобода, Голицино, Большой Мичкас и Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом сообщил начальник пятого отряда ФПС по региону Владимир Бирюков.

В шести населенных пунктах Нижнеломовского района ожидаются подтопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания в администрации Нижнеломовского района он пояснил, что это связано со сложившимися гидрометеорологическими условиями.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, с главами сельских администраций, чьи территории находятся в зоне риска, произведен детальный разбор весеннего паводка прошлого года.

В связи с этим были поставлены задачи по контролю за гидротехническими сооружениями, оповещением населения, организации постов безопасности в подтопляемых районах, подготовки пунктов временного размещения, ревизии плавсредств.

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