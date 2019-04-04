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Под Пензой мужчина прятался от приставов в подполе дома

15:27 | 04.04.2019 | Общество

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Городище, 4 апреля 2019. PenzaNews. 28-летний мужчина попытался спрятаться от судебных приставов в подполе полуразрушенного дома в одном из сел Городищенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России Яна Загребельная.

Под Пензой мужчина прятался от приставов в подполе дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, местный житель задолжал алименты на содержание полуторагодовалого сына на сумму почти 190 тыс. рублей.

«Начальник городищенского районного отдела УФССП России по Пензенской области Иван Сухов лично установил местонахождение должника. Мужчина был доставлен в отдел судебных приставов для принятия мер уголовного-правового воздействия», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что ранее отцу ребенка было назначено административное наказание в виде 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов.

«Его желание уклониться от исполнения наказания повлекло еще один административный протокол и арест на 10 суток», — добавила представитель ведомства.

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