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В Пензе мужчина заплатил более 180 тыс. рублей под угрозой ареста «ВАЗа»

08:05 | 25.04.2019 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Владелец автомобиля «ВАЗ-21013» в Пензе выплатил долг по кредиту в пользу общества с ограниченной ответственностью на сумму более 180 тыс. рублей, чтобы избежать ареста машины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

В Пензе мужчина заплатил более 180 тыс. рублей под угрозой ареста «ВАЗа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судебным приставом-исполнителем было установлено, что за должником зарегистрирован легковой автомобиль. В отношении машины был наложен запрет на регистрационные действия. Поняв, что арест транспортного средства неизбежен, мужчина явился на прием к судебному приставу», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что автовладелец оплатил задолженность в полном объеме.

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