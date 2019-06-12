В Заречном администрация, работодатели и профсоюзы заключили соглашение о партнерстве Общество

Заречный, 12 июня 2019. PenzaNews. Территориальное соглашение о социальном партнерстве в шестой раз заключено между администрацией Заречного Пензенской области, работодателями и профсоюзными организациями города на период с 2019 по 2021 годы.

Фото: Zarechny.zato.ru

Документ предусматривает взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты, условий и охраны труда, занятости, социальных гарантий, льгот и компенсаций для работников.

В церемонии приняли участие глава ЗАТО Олег Климанов, генеральный директор производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Сергей Байдаров, председатель территориальной организации профсоюза Заречного Татьяна Темяшева и исполняющий обязанности председателя первичной организации ПО «Старт» Ярослав Сидоркин.

После подписания и регистрации документа в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области текст и предложение о присоединении к нему обнародуют в СМИ.

Действие соглашения будет распространяться на работодателей города, которые в течение 30 дней с даты опубликования не заявят в письменной форме о своем мотивированном отказе присоединиться к нему, сообщает управление общественных связей Заречного.