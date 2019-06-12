EN
21:20:40 Среда, 12 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном администрация, работодатели и профсоюзы заключили соглашение о партнерстве

09:38 | 12.06.2019 | Общество

Печать

Заречный, 12 июня 2019. PenzaNews. Территориальное соглашение о социальном партнерстве в шестой раз заключено между администрацией Заречного Пензенской области, работодателями и профсоюзными организациями города на период с 2019 по 2021 годы.

В Заречном администрация, работодатели и профсоюзы заключили соглашение о партнерстве

Фото: Zarechny.zato.ru

Документ предусматривает взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты, условий и охраны труда, занятости, социальных гарантий, льгот и компенсаций для работников.

В церемонии приняли участие глава ЗАТО Олег Климанов, генеральный директор производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Сергей Байдаров, председатель территориальной организации профсоюза Заречного Татьяна Темяшева и исполняющий обязанности председателя первичной организации ПО «Старт» Ярослав Сидоркин.

После подписания и регистрации документа в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области текст и предложение о присоединении к нему обнародуют в СМИ.

Действие соглашения будет распространяться на работодателей города, которые в течение 30 дней с даты опубликования не заявят в письменной форме о своем мотивированном отказе присоединиться к нему, сообщает управление общественных связей Заречного.

Загрузка...
Читайте также
Безработная подозревается в сбыте гашиша с помощью тайника на улице Ладожской в Пензе Рабочая группа во главе с Лузгиным будет координировать создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе
В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности В Пензе более 20 подростков получили паспорта в День России
В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама