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В Пензенской области в ноябре зарплата работников почты вырастет в среднем на 20,5%

11:14 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Зарплата всех категорий работников отделений почтовой связи Пензенской области будет увеличена в ноябре 2019 года в среднем более чем на 20,5%, повышение затронет примерно 2,9 тыс. сотрудников. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России»

В Пензенской области в ноябре зарплата работников почты вырастет в среднем на 20,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область попала во вторую волну реализации программы повышения заработных плат сотрудникам основного производства «Почты России», действующей во всех регионах страны. Ее цель — довести уровень дохода работников предприятия до среднерыночного по сопоставимым профессиям», — поясняется в тексте.

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В нем отмечается, что за период с 1 мая проект по повышению зарплат успешно реализован в 17 регионах.

«На первом этапе повышение коснулось почтовиков, работающих в Кировской, Амурской, Сахалинской, Вологодской, Брянской, Костромской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, Пермском, Краснодарском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, республиках Тыва и Алтай», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что всего повышение зарплат затронет 224 тыс. сотрудников «Почты России» и завершится в ноябре 2020 года.

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