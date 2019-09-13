День города отметят в Кузнецке 21 сентября Общество

Кузнецк, 13 сентября 2019. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Кузнецке Пензенской области в субботу, 21 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, одним из них станет легкоатлетическая эстафета, участие в которой примут спортсмены со всего региона. После окончания забегов на центральной площади города будет организовано чествование победителей и призеров.

Также в этот день состоится фестиваль предпринимателей «Наша кузница».

Кроме того, запланированы праздничные мероприятия в парке и выступления артистов на городских площадках, в том числе приглашенных музыкантов. Их имена, как и полная программа торжеств, станут известны позднее.

Планируется, что вечером жители и гости Кузнецка увидят фейерверк.