Клены гиннала и кусты спиреи на зиму увезут с площади в центре Пензы

МУП "Зеленое хозяйство г.Пензы" выполняет работы по пересадке клена "Генала" с площади Ленина, на зимний период для сохранения молодых саженцев. Деревья будут размещены в теплицах предприятия в пластиковых вазонах с последующей высадкой их в весенний период.