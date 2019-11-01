Клены гиннала и кусты спиреи на зиму увезут с площади в центре Пензы Общество

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Клены гиннала и кусты спиреи, украсившие площадь имени В.И. Ленина после реконструкции, на зиму будут убраны с улицы в теплицу МУП «Зеленое хозяйство города Пензы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Весной растения вернут на площадь», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что представители предприятия уже приступили к работам по пересадке деревьев и кустарников, а также к их транспортировке к месту хранения, где они будут находиться в пластиковых вазонах.

В мэрии Пензы добавили, что на зиму планируется убрать и скамейки.

«По опыту прошлых лет уличная мебель из городских скверов и с улицы Московской будет складироваться в сухих помещениях предприятия. К весне ее покрасят, где необходимо — восстановят», — отметили в администрации города, подчеркнув, что такой способ хранения позволит уберечь скамейки от негативного воздействия перепада температур, осадков и соли, которая используется при обработке тротуаров.

Представители МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» запечатлели процесс изъятия кленов из вазонов и разместили несколько фотографий в Instagram. Благодаря этому у жителей города появилась возможность увидеть, как производятся эти работы.