«ВКонтакте» поможет пензенским чиновникам оперативно узнавать о проблемах в ЖКХ Общество

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал предложение местной жительницы, которая высказалась за использование социальной сети «ВКонтакте» для оперативного обмена информацией о проблемах в ЖКХ, сроках и путях их решения между чиновниками и населением.

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«Нужно такой аккаунт в группе [в соцсети] «ВКонтакте» завести», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 16 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что подобный формат взаимодействия прежде всего актуален для решения текущих и срочных задач, например, при необходимости очистки дорог от снега на конкретных проблемных участках или устранения аварийных ситуаций.