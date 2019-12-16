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«ВКонтакте» поможет пензенским чиновникам оперативно узнавать о проблемах в ЖКХ

11:53 | 16.12.2019 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал предложение местной жительницы, которая высказалась за использование социальной сети «ВКонтакте» для оперативного обмена информацией о проблемах в ЖКХ, сроках и путях их решения между чиновниками и населением.

«ВКонтакте» поможет пензенским чиновникам оперативно узнавать о проблемах в ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно такой аккаунт в группе [в соцсети] «ВКонтакте» завести», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 16 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что подобный формат взаимодействия прежде всего актуален для решения текущих и срочных задач, например, при необходимости очистки дорог от снега на конкретных проблемных участках или устранения аварийных ситуаций.

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