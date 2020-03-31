В Пензенской области в связи с коронавирусом прокуратура запустит горячую линию Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области запустит горячую линию для приема звонков по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Федеральными и региональными органами власти принимается комплекс мер, направленный на охрану здоровья граждан и поддержку субъектов предпринимательской деятельности. В этой связи граждане могут сообщить информацию о нарушениях в рассматриваемой сфере и иные значимые сведения», — пояснила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что прием звонков будет осуществляться с 1 по 10 апреля.

Часы работы горячей линии и телефонные номера указаны на сайте прокуратуры региона.