В Пензе музей поискового движения планируется открыть в июне Общество

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Открытие в Пензе музея поискового движения, которое планировалось приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено на 22 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Музей будет располагаться по адресу: улица Литвинова, 21А», — сказала собеседница агентства, добавив, что для его обустройства в безвозмездное пользование предоставлено помещение площадью около 100 кв. метров на базе молодежного центра «Юность».

По словам Ларисы Казаковой, в настоящее время там ведутся ремонтные работы в соответствии с подготовленным дизайн-проектом.

«Поисковики воссоздадут блиндаж с огнем в тесной печурке, лавкой и пулеметом, которые позволят почувствовать себя участником давно минувших событий. Отдельные части музейной экспозиции будут посвящены медицинским работникам, летчикам, землякам радистам, чьи останки были обнаружены поисковиками во время поездки в Беларусь», — пояснила она.

Руководитель реготделения Поискового движения России отметила, что в отдельном зале будут представлены личные вещи и документы бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

«В музее появится и первая в Пензенской области диорама, посвященная боям 61-й стрелковой дивизии. Жители и гости города смогут воспользоваться аудиогидом, а для людей с нарушением слуха будет работать сурдопереводчик», — подчеркнула Лариса Казакова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов отделение Поискового движения России в Пензенской области вошло в число победителей.

На реализацию проекта «Свидетели бессмертного подвига. Музей находок поисковых отрядов Пензенской области». Было выделено более 3 млн. рублей.