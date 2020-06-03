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Через неделю планируется открыть реверсивное движение по виадуку в районе Монтажного

13:41 | 03.06.2020 | Общество

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Реверсивное движение по закрытому на капитальный ремонт виадуку в районе поселка Монтажный города Пензы планируется организовать через неделю. Об этом сообщил глава Заречного Олег Климанов.

Через неделю планируется открыть реверсивное движение по виадуку в районе Монтажного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня провел еженедельное выездное совещание по капитальному ремонту путепровода. Основной объем работ уже выполнен, осталось закончить гидроизоляцию, асфальтирование и установку барьерного ограждения. Если погода не подведет, уже через неделю сможем запустить на путепроводе движение в реверсивном режиме», — написал он в Instagram в среду, 3 июня.

Олег Климанов особо обратил внимание на то, что запуск дачных автобусов по-прежнему не планируется.

«Сложившаяся на сегодняшний день ситуация пока не позволяет организовать движение автобусов по дачным направлениям, поскольку при этом невозможно обеспечить выполнение требований действующего режима самоизоляции, в том числе в части социального дистанцирования», — пояснил глава Заречного.

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Сегодня провел еженедельное выездное совещание по капитальному ремонту путепровода. Основной объем работ уже выполнен, осталось закончить гидроизоляцию, асфальтирование и установку барьерного ограждения. Если погода не подведет, уже через неделю сможем запустить на путепроводе движение в реверсивном режиме. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация пока не позволяет организовать движение автобусов по дачным направлениям, поскольку при этом невозможно обеспечить выполнение требований действующего режима самоизоляции, в том числе в части социального дистанцирования.

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