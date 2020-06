Через неделю планируется открыть реверсивное движение по виадуку в районе Монтажного

View this post on Instagram

Сегодня провел еженедельное выездное совещание по капитальному ремонту путепровода. Основной объем работ уже выполнен, осталось закончить гидроизоляцию, асфальтирование и установку барьерного ограждения. Если погода не подведет, уже через неделю сможем запустить на путепроводе движение в реверсивном режиме. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация пока не позволяет организовать движение автобусов по дачным направлениям, поскольку при этом невозможно обеспечить выполнение требований действующего режима самоизоляции, в том числе в части социального дистанцирования.