Территория между домами №8 и №14 на улице Ново-Казанской в Пензе приобретает черты сквера Общество

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Территория между жилыми домами №8 и №14 на улице Ново-Казанской в Пензе, благоустройство которой ведется по инициативе жителей, постепенно приобретает черты сквера. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Делюсь с вами приятной новостью — территория на улице Ново-Казанской постепенно приобретает черты сквера. Она находится между жилыми домами №8 и №14. Завершается асфальтировка пешеходной зоны, скоро здесь появятся лавочки и урны. А осенью с местными активистами займемся озеленением участка», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 17 августа.

Олег Денисов напомнил, что работы проводятся в рамках инициативного бюджетирования.

«Жители сами предложили идею благоустройства, выбрали конкретное место и включились в процесс реализации. Контроль на всех этапах тоже ведут сами. Уверен, что высокая степень ответственности будет способствовать бережному отношению к новой зоне отдыха», — отметил он.

Глава Пензы напомнил, что в 2026 году объем финансирования проектов в рамках инициативного бюджетирования будет увеличен в 4 раза — с 5 млн. до 20 млн. рублей.

«В 2026 году жители любого района Пензы смогут представить свою идею на конкурсный отбор. Заявки будут приниматься с 1 по 10 апреля. Но уже сейчас есть возможность обратиться в районную администрацию со своими предложениями, чтобы получить консультацию о возможности благоустройства того или иного участка», — пояснил Олег Денисов.