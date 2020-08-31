На территории усадьбы Голицыных завершил работу межрегиональный волонтерский лагерь Общество

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Межрегиональный волонтерский лагерь, организованный в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области на территории усадьбы Голицыных XVIII века, которая включена в число объектов культурного наследия федерального значения, завершил свою работу.

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По данным оргкомитета проекта «По следам забытых усадеб», за десять дней лагерь принял около 300 активистов из четырех субъектов РФ — Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии.

Добровольцы расчистили территорию вокруг главного дома и других объектов архитектурного ансамбля. Все они были обеспечены питанием. Жили волонтеры в палатках. После работы их ждала культурная программа, в том числе мастер-классы, музыкальные вечера и поэтические чтения.

Также были организованы экскурсии. Одну из них провела пензенский краевед Лариса Рассказова.

Помимо этого, активисты приняли участие в праздновании Дня села Зубрилово. В ходе мероприятия местные жители поблагодарили волонтеров за неравнодушие и вклад в сохранение исторического наследия.

Как сообщил инициатор проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин, работы намечено продолжить в сентябре.

«Будут установлены стенды на территории усадьбы Голицыных с информацией об истории объекта. Запланировано несколько образовательных мероприятий», — сказал он.

По его словам, всего за период подготовки и проведения волонтерского лагеря проектом охвачено около 1 тыс. человек.

В свою очередь председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков обратил внимание, что инициативы добровольцев на постоянной основе поддерживает Законодательное собрание.

Он добавил, что в ближайшее время в стенах регионального парламента планируется наградить активистов за их работу на территории усадьбы XVIII века.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональный волонтерский лагерь был организован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи по итогам всероссийского конкурса молодежных проектов.

Он проводился при содействии облправительства, Законодательного собрания Пензенской области, министерства культуры и туризма региона.