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Поисковики разыскивают родных Михаила Львова, пропавшего без вести в 1941 году

09:51 | 11.12.2020 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскивают родных бойца Красной армии, уроженца села Иванырс Лунинского района Михаила Львова 1917 года рождения, который числится пропавшим без вести с сентября 1941-го.

Поисковики разыскивают родных Михаила Львова, пропавшего без вести в 1941 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно архивным источникам, Михаил Львов нес службу в отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе в городе Осовец близ западной границы», — сообщила ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она добавила, что установлено место, где утром 24 июня 1941 года немецкой авиацией была уничтожена автоколонна подразделений Красной армии, отступавших на восток.

По словам Ларисы Казаковой, в сентябре текущего года поблизости поисковики обнаружили захоронения 12 красноармейцев и нескольких гражданских лиц, а также нашли четыре медальона.

«Прочитался только один, принадлежащий уроженцу Пензенской области Михаилу Семеновичу Львову из села Иванырс. Можно предположить, что он был одним из погибших», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, насколько известно, у красноармейца была жена — Анна Львова, а также у него осталась дочь.

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