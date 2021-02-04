Увеличение размера маткапитала коснулось примерно 25 тыс. семей в Пензенской области — ПФР Общество

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Увеличение размера материнского (семейного) капитала, который в январе 2021 года был проиндексирован на 3,7%, коснулось примерно 25 тыс. семей в Пензенской области, при этом оно затронуло все суммы, предоставляемые в зависимости от количества детей и времени их появления, в том числе на остатки средств у тех владельцев, которые уже частично распорядились сертификатом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 4 февраля.

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«Материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 483 тыс. 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя или более детьми, если ребенок, дающий право на маткапитал, рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не использовали сертификат. Размер материнского капитала, который дается на второго или последующего ребенка, рожденного с 2020 года, составляет 639 тыс. 432 рубля, если ранее права на маткапитал не было», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что семьям, которые сначала получили маткапитал на первого ребенка, а затем в них был рожден или усыновлен еще один, положена прибавка в размере 155 тыс. 550 рублей.

«За весь период действия программы материнского (семейного) капитала, начиная с 2007 года, в Пензенской области выдано 83 тыс. 813 сертификатов на МСК, из них только в 2020 году 7 тыс. 889», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что всего принято 71 тыс. 819 заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, из них в 2020 году — 7 тыс. 702, в том числе 6 тыс. 244 на улучшение жилищных условий и 418 на образование.