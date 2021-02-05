В Пензе дорожные службы устраняют подтопления Общество

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Задача по предупреждению и ликвидации подтоплений поставлена перед дорожными службами Пензы в связи с потеплением и выпадением осадков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Работники предприятия [«Пензадормост»] занимаются очисткой ливнеприемных решеток от снега и льда, откачивают талую воду с помощью гидродинамических машин на улицах Аустрина, Чаадаева, Собинова, Гагарина, Баумана и других», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что по обращению жителей устранена проблема на подходе к школе №58.

«Также ведется противогололедная обработка пешеходных зон, расчистка тротуаров, территорий остановочных павильонов, пешеходных переходов от снега и наледи. Продолжается уборка снега для освобождения проезжей части дорог», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что от МУП «Пензадормост» в работах задействованы 68 единиц техники и 72 человека, от МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — 17 единиц техники.