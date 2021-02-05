EN
13:23:53 Пятница, 5 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе дорожные службы устраняют подтопления

10:44 | 05.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Задача по предупреждению и ликвидации подтоплений поставлена перед дорожными службами Пензы в связи с потеплением и выпадением осадков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе дорожные службы устраняют подтопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работники предприятия [«Пензадормост»] занимаются очисткой ливнеприемных решеток от снега и льда, откачивают талую воду с помощью гидродинамических машин на улицах Аустрина, Чаадаева, Собинова, Гагарина, Баумана и других», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что по обращению жителей устранена проблема на подходе к школе №58.

«Также ведется противогололедная обработка пешеходных зон, расчистка тротуаров, территорий остановочных павильонов, пешеходных переходов от снега и наледи. Продолжается уборка снега для освобождения проезжей части дорог», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что от МУП «Пензадормост» в работах задействованы 68 единиц техники и 72 человека, от МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — 17 единиц техники.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке женщина приговорена к 6 годам колонии за убийство сожителя В Пензе около 40 человек решили проверить родинки во Всемирный день борьбы против рака
В Пензенской области зарегистрировано 214 новых случаев заражения коронавирусом Павел Маслов возглавил рабочую группу по делам казачества
В Кузнецком районе завершено расследование дела о травмировании работника организации В губернаторском доме Пензы представят фотовыставку «Из России с любовью»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама