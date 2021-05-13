В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Квадроцикл» Общество

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Профилактическая операция «Квадроцикл» стартовала на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госжилстройтехинспекции региона.

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В нем поясняется, что целью мероприятия являются выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией внедорожных мототранспортных средств, самоходной техники, не зарегистрированной в установленном порядке и не прошедшей технический осмотр, а также техники, эксплуатируемой лицами без удостоверения тракториста-машиниста.

«Квадроцикл — полноценное транспортное средство, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «AI», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что операция продлится до 30 июня.