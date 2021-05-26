Владимир Мутовкин поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства Общество

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

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«Это праздник инициативных и целеустремленных людей, умеющих воплощать в жизнь идеи и проекты, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Без предпринимательства сложно представить полноценные рыночные отношения. Создавая новые рабочие места, производя продукты, товары и услуги, вы вносите весомый вклад в развитие экономики и комфортной жизнедеятельности пензенцев», — отметил он.

Владимир Мутовкин констатировал, что бизнес стал социально ориентированным: предприниматели активно участвуют в благотворительности, оказывая поддержку тем, кто нуждается в помощи.

«Я выражаю вам искреннюю признательность за труд, энтузиазм и энергию. От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, надежных партнеров, стабильных доходов, выгодных сделок, больших перспектив, удачи в реализации планов и замыслов! Пусть ваши идеи будут смелыми, а бизнес — стабильным и процветающим!» — сказал глава Пензы.