Подготовлены эскизы стелы в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Члены рабочей группы рассмотрели несколько вариантов эскизов стелы, которую планируется установить по случаю присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести», в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 2 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В состав рабочей группы вошли глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин, начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева, а также главный архитектор Пензы Сергей Петров и главный художник города Александр Киреев.

Помимо облика стелы, в центре их внимания были возможные места ее размещения.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, окончательные варианты будут представлены широкой общественности для обсуждения.