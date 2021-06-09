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В закон об оплате труда работников пензенских госучреждений планируется внести изменение

10:19 | 09.06.2021 | Общество

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Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Законопроект о внесении изменения в статью 4 закона «Об оплате труда работников государственных учреждений Пензенской области» планируется рассмотреть в ходе очередной 41-й сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 11 июня.

В закон об оплате труда работников пензенских госучреждений планируется внести изменение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в ст. 4 [...] изменение, заменив слова «бюджетных и казенных» словами «бюджетных, казенных и автономных», — говорится в проекте документа.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексея Качана, законопроект позволит наделить правительство Пензенской области полномочиями по установлению систем оплаты труда работников ГАУ.

«Предлагаемые изменения предоставляют возможность распространить действие отраслевых постановлений об оплате труда на государственные автономные учреждения, подведомственные исполнительным органам государственной власти Пензенской области. Внесение изменений необходимо в целях урегулирования оплаты труда 6 тыс. 47,8 штатных единиц в 63 государственных автономных учреждениях Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что дополнительных средств из бюджета региона на реализацию законопроекта не потребуется.

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