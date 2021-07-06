Проведение лагеря «Гвардеец» отменили из-за ситуации с коронавирусом Общество

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» отменено в 2021 году в связи с обострением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции; мероприятие перенесено на 2022-й. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев в ходе совещания по вопросам реализации окружных общественных проектов текущим летом.

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Вместе с тем, по его словам, для победителей, прошедших отборочные этапы в регионах ПФО, предлагается предусмотреть поощрение.

Согласно распоряжению правительства Пензенской области №265-рП от 4 июня 2021 года, планировалось организовать проведение в регионе юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец» в период с 1 по 18 августа.

Финансирование соответствующих мероприятий предполагалось осуществить за счет средств госпрограммы «Молодежь Пензенской области».