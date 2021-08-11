Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве питьевой воды в Пензенской области Общество

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Данные о результатах контроля качества питьевой воды в Пензенской области за I полугодие 2021 года обнародованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора в среду, 11 августа.

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«За I полугодие 2021 года по микробиологическим показателям исследовано всего 3 тыс. 168 проб питьевой воды, в том числе из распределительной сети, в квартирах потребителей, из которых 83 — 2,6% — не соответствовали гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям исследовано 1 тыс. 548 проб питьевой воды, из них не соответствует гигиеническим нормативам 187 проб — 12,1%», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются содержание железа, фтора и общая жесткость.

«Основными критическими позициями, способствующими подаче питьевой воды нестабильного качества, являются техническая изношенность водопроводных сетей и сооружений, медленные темпы их замены, недостаточное развитие и внедрение новых технологий очистки и доочистки питьевой воды, несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников», — сказано в сообщении.