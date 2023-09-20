В «Спутнике» прошли соревнования пожарных по скоростному подъему на 24-й этаж Общество

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Соревнования пожарных по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов – Пенза» прошли на территории ЖК «Созвездие» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувший вторник, 19 сентября.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, соревнования проводятся в четвертый раз, в этом году пожарные поднимались на 24 этаж.

«Основная цель «Вертикального вызова» — показать насколько сложна и опасна профессия пожарного-спасателя, продемонстрировать испытания, с которыми ежедневно приходится сталкиваться спасателям», — поясняется в тексте.

Из него следует, что, помимо 38 пожарных, свои силы в скоростном подъеме на высотку попробовали также студенты кафедры «Пожарная безопасность» филиала МГУТУ имени К.Г. Разумовского и три представителя СМИ.

«Победителем стала команда первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по Пензенской области. В личном зачете [...] победителем соревнований стал Антон Жирнов, представитель специального управления №102 ФПС МЧС России, сумевший в полной боевой выкладке подняться на 24 этаж за рекордные 2 минуты и 37 секунд», — сказано в сообщении.