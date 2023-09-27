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Владимир Мутовкин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

09:14 | 27.09.2023 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые воспитатели и работники дошкольных образовательных учреждений города Пензы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашим чутким и добрым сердцам, маленькие пензенцы, посещающие детские сады, чувствуют себя окруженными любовью и вниманием. Вы способствуете формированию у них новых знаний, помогаете освоить необходимые навыки и умения, учите добру и справедливости, дружбе и взаимопомощи, трудолюбию и целеустремленности, развиваете их таланты», — отметил Владимир Мутовкин.

«В вашей профессии нет случайных людей, и я с уверенностью могу сказать, что каждого из работников дошкольного образования нашего города отличают высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, творческая энергия, доброта, терпение и искренняя любовь к своим воспитанникам», — подчеркнул спикер гордумы.

Он поблагодарил работников дошкольного образования за нелегкую, но важную работу, которую они выполняют с теплотой и мудростью.

«Искренне и сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, успешной работы, жизненной энергии, творческого вдохновения, достойной заработной платы и уверенности в завтрашнем дне», — пожелал Владимир Мутовкин.

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