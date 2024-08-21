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Специалисты лесного хозяйства Пензенской области получили новую технику

09:01 | 21.08.2024 | Общество

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил ключи от новой лесопожарной и лесопатрульной техники руководителям Юрсовского, Никольского, Лунинского, Большевьясского, Сердобского, Кададинского, Кузнецкого, Чаадаевского и Ломовского лесничеств.

Специалисты лесного хозяйства Пензенской области получили новую технику

Фото: Pnzreg.ru

«Мы передаем нашим лесничествам 11 отечественных автомобилей и два мотоцикла, которые предназначены для выполнения задач по охране земель лесного фонда», — сказал глава региона в ходе церемонии, состоявшейся в минувший вторник, 20 августа.

Он отметил, что новая техника поступает в Пензенскую область ежегодно.

«Благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» при поддержке президента за последние 5 лет закуплено 97 спецмашин. [...] Современный транспорт позволяет оперативно реагировать на различные нарушения лесного законодательства, осуществлять профилактику возгораний, защищать лесные массивы от огня», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что в текущем году в регионе не допущено ни одного крупного лесного пожара.

«Более того, благодаря качественной работе лесников и транспорту, который имеется в их распоряжении, в этом году удалось сократить почти в три раза площадь, пройденную огнем, а также в два раза — объем незаконных рубок лесных насаждений», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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