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В областной библиотеке прошла презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение»

10:12 | 18.10.2024 | Общество

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Презентация второго в 2024 году номера научно-популярного журнала «Пензенское краеведение» прошла в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В областной библиотеке прошла презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

На мероприятии, состоявшемся в минувший четверг, 17 октября, присутствовали авторы — доктор исторических наук, доцент Михаил Курмаев (Самара), историк, магистр политических наук Андрей Каркотко (Белоруссия), известные пензенские краеведы Дмитрий Мурашов, Виктор Кладов, Татьяна Кайманова, а также мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр Владимир Голяс.

Обращаясь к присутствующим, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин отметил, что благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко и облправительства «у журнала появилась стабильность, которая позволяет качественно заниматься содержанием».

«Открывая номер журнала, я обратил внимание на то, что выросло качество статей. Если раньше это были «записки на коленках», то теперь это грамотно написанные материалы, понятным языком, приятно читать журнал», — сказал он.

Во втором номере журнала опубликованы статьи, посвященные 85-летию музея-заповедника «Тарханы», участию местных спортсменов во всемирных универсиадах, экспонатам пензенского краеведческого музея и керенского хранилища исторических документов, переплетению судеб двух простых учительниц и взаимоотношениям никогда не видевших друг друга краеведа Александра Храбровицкого и писателя-эмигранта Бориса Зайцева.

Также из этого номера читатели узнают, что общего между Пензенской областью и небольшим белорусским городом Вилейкой, как представить жителям и гостям города памятник Хаврошечке, кто таков воевода Федор Чемоданов и как он связан с регионом, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Журнал «Пензенское краеведение» выпускается с 2014 года.

Издается при финансовой поддержке правительства Пензенской области. Ежегодно выходит по четыре выпуска.

Учредители — Институт регионального развития Пензенской области и областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Главный редактор — доктор исторических наук, профессор, директор областной библиотеки Владимир Первушкин.

Журнал адресован широкому кругу читателей, интересующихся историей малой родины.

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