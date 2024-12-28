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В Каменке прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

10:02 | 28.12.2024 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе администрации Каменского района.

В Каменке прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, оцеплению и блокированию места обнаружения взрывного устройства, организации дорожного движения, эвакуации пострадавших и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников районной администрации при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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