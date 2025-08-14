Роспотребнадзор помог жительнице Пензы вернуть деньги за заказанный через приложение Wildberries товар, который она передумала покупать Общество

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области помогло жительнице Пензы вернуть деньги за товар, который она заказала и оплатила через мобильное приложение Wildberries, но передумала покупать до его получения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, еще до доставки товара женщина приняла решение отказаться от него и поставила об этом в известность продавца, однако в отмене заказа ей было отказано и озвучен единственный вариант — возврат товара по истечении срока его хранения в пункте выдачи.

«По истечении 10 дней с момента отмены заказа через мобильное приложение потребитель обратилась к продавцу, так как денежные средства за отмененный товар не были возвращены и еще списана дополнительно стоимость за услуги по возврату продавцу невостребованного заказа. От оператора Wildberries получено сообщение, что стоимость товара не будет возвращена, так как после автоотмены этот товар был списан», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что по результатам рассмотрения обращения о нарушении прав потребителя управление Роспотребнадзора по Пензенской области направило исковое заявление в мировой суд.

«При направлении искового заявления в суд управлением Роспотребнадзора по Пензенской области отмечено, что, кроме удовлетворения имущественных требований, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного в течение длительного периода разбирательств с продавцом. Кроме того, моральные страдания потребителю причинены самим фактом обращения в суд за защитой нарушенных прав и интересов в связи с тем, что неоднократные попытки урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке не дали результата», — говорится в сообщении.

В тексте добавляется, что в ходе судебного разбирательства продавец принял решение удовлетворить исковые требования до вынесения судом решения, на данный момент потребителем получены денежные средства.