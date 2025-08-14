Олег Мельниченко оценил масштаб работ, проводимых пензенским «Мостовиком» в ДНР Общество

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику оценил масштаб работ, проводимых компанией «Мостовик» в ДНР.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодняшний день провел в Донецкой народной республике, где дорожную инфраструктуру помогает поднимать из руин пензенский «Мостовик». В этом году у компании рекордные объемы работ: строительство, капремонт и реконструкция 10 участков автодорог и 17 мостов», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 14 августа.

«Руководитель «Мостовика» Денис Сергеевич Кравчук доложил, что сейчас идет подготовка к масштабному проекту — строительству 32-километрового обхода города Мариуполя на трассе Р-280 «Новороссия», который в три раза увеличит пропускную способность автомобилей. Проект рассчитан на 2025-2028 годы. Уже созданы подъездные пути. Идет снятие растительного слоя грунта и устройство земляного полотна», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что также «Мостовик» приступил к реконструкции моста через реку Ка‌льмиус в Донецке.

«Столь серьезное обновление объекта состоится впервые за 75 лет. Пензенские строители обеспечат безопасность движения и сохранят исторический облик сооружения», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко констатировал, что в ДНР идет масштабное восстановление дорожной инфраструктуры.

«Это одно из главных условий развития региона. Горд, что пензенская компания демонстрирует качество работ и ей с 2022 года доверяют все новые объекты. Своих не бросаем!» — подытожил он.